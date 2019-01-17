Mudanya Belediyesi çocuklara özel drama atölyesi kuruyor

BURSA’da, Mudanya Belediyesi’nin çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği drama atölyesi 21 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlikte 8-12 yaş arası çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri düzenleyecek.

Mudanya Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Drama Atöyesi düzenliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirillecek olan proje ile 8-12 yaş arası çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri alacak. Projeden faydalanmak isteyen aileler, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek. 21 Ocak Pazartesi günü başlayacak atölye sömestr tatilinde çocukların boş zamanlarını verimli kullanmalarını da sağlayacak.

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