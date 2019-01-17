Mudanya Belediyesi çocuklara özel drama atölyesi kuruyor

Mudanya Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Drama Atöyesi düzenliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirillecek olan proje ile 8-12 yaş arası çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri alacak. Projeden faydalanmak isteyen aileler, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek. 21 Ocak Pazartesi günü başlayacak atölye sömestr tatilinde çocukların boş zamanlarını verimli kullanmalarını da sağlayacak.
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