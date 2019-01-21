Mudanya Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisi kurdu

MUDANYA Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin önerilerini almak amacıyla projelendirdiği ‘Çocuk ve Gençlik Meclisi’ni hayata geçirdi. Çalışma hakkında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ‘’Yürütülecek proje kapsamında, çocuklar ve gençler kent deneyimlerini ve kente dair hayallerini paylaşarak, geleceğin Mudanya’sını kurgulayacak’’ dedi.

Mudanya Belediyesi, ‘Çocuk ve Gençlik Meclisi’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçe genelindeki ortaokul ve liselerdeki okul başkanları, programa dahil edildi. Proğram ile çocuk ve gençlerin kent algısından yola çıkarak, tarihi ve kültürü hakkında ortak bir farkındalık geliştirmesi amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yürütülecek proje kapsamında, çocuklar ve gençler kent deneyimlerini ve kente dair hayallerini paylaşarak, geleceğin Mudanya’sını kurgulayacak. Böylelikle Mudanya, UNİCEF’in çocukları tam da katılımcı birer birey olarak yetiştirmek üzerine oluşan bir yapılanma olan Çocuk Dostu Şehir Programı’na katılabilecek. Herkesin huzur ve mutluluk duyduğu Mudanya’yı birlikte yaşatacacağız” diye konuştu.

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