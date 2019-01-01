Mudanya Belediye Başkanı yeni yıla hasta ziyaretiyle girdi

MUDANYA Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni yılı ilçe sakinleriyle birlikte karşıladı. Yeni yıldan beklentisini dile getiren Türkyılmaz, ‘’Yeni yıl herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirsin” dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen yılbaşı etkinliğine Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da katıldı. Belediye Başkanı Türkyılmaz’ın ilk durağı Mudanya Devlet Hastanesi oldu. Eşi Gülbahar Türkyılmaz ve CHP Mudanya ilçe örgütü ile birlikte 2019’u hastanede karşılayan Mudanyalılara acil şifalar dileyen Başkan Türkyılmaz, sağlık personeline de kolaylıklar diledi. Daha sonra Güzelyalı Polis Merkezi’nde görevli emniyet mensuplarını ziyaret eden Başkan Türkyılmaz, ardından İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerleri ziyaret etti. Ziyaretlerinde güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileyen Türkyılmaz, “2019’u görevi başında karşılayan ve ilçemizin güvenliği için büyük çaba harcayan polislerimize ve jandarmamıza huzur içinde bir yeni yıl diliyorum. Yeni yıl herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirsin" şeklinde konuştu.

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