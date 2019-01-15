Mücahit Tatar MASİAD başkanı seçildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MASİAD) adı olağan genel kurulda Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilirken, başkanlığa Mücahit Tatar seçildi.

MASİAD olağan genel kurulu Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Kurulu'na MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Tevfik Köymen ile Emin Turgut Barut seçildi.

MASİAD'ın faaliyetlerini anlatan Başkan Turgay Akar, Manavgat'ın denizle buluşmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Kum mevkisindeki golf alanının büyük tutulmaması gerekiyor. 8-10 metrelik ana caddelerle Manavgat'ın denizle buluşması sağlanmalıdır. Bir hayalimiz de İhtisas Gıda Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıdır. Bu hayalimiz gerçekleşirse tarımda daha büyük yol almış olacağız. Hayırseverlerimizden ricam fakülte yapılması anlamında destek olmalarıdır. Üniversite kenti olursa sosyo- ekonomik anlamda rahatlamış olacağız" dedi.

MASİAD'ın tüzük tadilatı oylamasında 'işadamları' ibaresi 'iş insanları' olarak değiştirilirken, MASİAD başkanlığının bir dönem yapılması 3 yılda bir gerçekleşecek kongre sonunda başkanlık görevi sona ermesi, para çekme ve yatırma konusunda muhasip üyeye yetki verilmesi kabul edildi.

Tek listeyle girilen seçimler sonucunda Mücahit Tatar başkanlığa seçilirken, başkan yardımcılıklarına Burcu Mutlu Ünal, Sabri Kaya ve Mehmet Kara, genel sekreterliğe Şevki Öncel, muhasip üyeliğe Duran Kara, basın sözcülüğüne Hüseyin Sırcan yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet İkbal Gezer, Mehmet Nur Şirin, Esma Özden Çetin, Ahmet Günal, Hüseyin Cengiz, Zeynep Sönmez Türksever, Mustafa Yaman, Niyaz Çetin, Fatih Hacıabbasoğlu, Hakan Özkan, Sadettin Enhoş ve Osman Aydın seçildi.

Yeni yönetim kurulu başkanı Mücahit Tatar, genel kurula katılanlara ve eski yönetime teşekkür etti.

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