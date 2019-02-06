Mübaşirlerde kadro sevinci

ADLİYELERDE görev yapan mübaşirlerin yardımcı hizmet sınıfından 'Genel idari hizmetler sınıfı'na alınmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın dün gece onaylaması mübaşirleri mutlu etti. Bursa Adalet-Sen İl Başkanı Nazan Ergüzel, “Mahkemelerde görev yapan mübaşirlerimiz, genel idari hizmetler sınıfına alınmalarıyla birçok haklara kavuştular” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bir süre önce “Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum. Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle genel idare hizmetleri sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklama yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, dün gece dün gece 2019/50 kararıyla onaylaması mübaşirlerin, kadroları yardımcı hizmet sınıfından, genel idari hizmetler sınıfına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Adalet-Sen İl Başkanı Nazan Ergüzel, “Adalet Sen kuruluşundan tam 1,5 yıl sonra mübaşir olan genel merkez yöneticisinin, mübaşirlerin askeri mahkemelerde genel idare hizmetleri sınıfında olduğundan bahisle sendika olarak haklı davasını açtı. Daha sonraki hukuk mücadelelerimiz sonucunda, 7 yıl sonra bu kazanım elde edilmiştir. Adalet Sen Bursa İl Başkanlığı olarak bizler de bu haklı mücadeleye lokal desteğimizi sonuna kadar sağladık. Her ne kadar bu hakkımızı geç elde etmiş olsak da, bu yolda yapılan mücadelemizi mübaşirler adına başarılı olduk. Arkadaşlarımız, tüm sosyal haklarına kavuşmuş oldular” dedi.