Mübadil torunları atalarının yıllarca yaşadığı Kayaköy'ü gezdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin mübadele ile Rumlar'dan kalan kırsal mahallesi Kayaköy'e Yunanistan'ın Egaleo şehrinden gelen 80 kişi, dedelerinin yıllarca yaşadığı evleri ve ibadet yaptığı kiliseleri gezip Kayaköy'ün Türk-Yunan dostluk ve barış köyü olmasını istedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında mübadele ile Yunanistan'a göç eden Rumlar'ın yıllarca yaşadığı Fethiye'deki Kayaköy'e gelen torunları, dedelerinin yaşadığı evler ve ibadet yaptığı kiliseleri gezdi. Yunanistan'ın Atina şehrine 10 kilometre mesafedeki Egaleo şehrinin Belediye Başkanı Dimtiris Birbas, Turizm Bakanlığı eski Genel Müdürü Kostas Katsigiannis ve siyasi parti başkanlarının da aralarında bulunduğu 80 Rum vatandaşı, Kayaköy ve çevresini gezdi. Dedelerinin yaşadığı evlerde oturup bol bol fotoğraf çeken torunlar, Kayaköy'de yaşayan yaşlılar ile sohbet edip dedelerinin hatıralarını dinledi. Kiliseden itibaren eski Rum evlerini baştan sona gezen kafile, Kuyubaşı Kahvehanesi'nde muhtar Metin Ekiz'in düzenlediği aşure gününe katıldı. Aşure ve saç böreği ikram edilen Rum vatandaşları burada saatlerce oturdu.

'KAYAKÖY, TÜRK-YUNAN DOSTLUK VE BARIŞ KÖYÜ OLSUN'

Egaleo şehri Belediye Başkanı Dimtiris Birbas, Fethiye Belediyesi'nin davetlisi olarak Kayaköy'e resmi bir ziyarette bulunduklarını, Kayaköy'e mübadelenin ardından ikinci, üçüncü ve üçüncü kuşak sonrasıyla geldiklerini heyette torunlar ve torunların torunları 80 kişi bulunduğunu belirterek, "Fethiye ve Egaleo olarak Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek istiyoruz. 2 bölge arasında çeşitli konularda iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Bu birliktelikleri gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Öncelikle Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk, barış ve komşuluk ilişkisini en üst düzeye taşımak istiyoruz. Kayaköy'ün dünyaya Türk-Yunan dostluk ve barış köyü olması için çalışma yapılmasını arzuluyoruz. Belediye Başkanı ve 7 üyemiz ayrıca 3 siyasi partimizin başkanları buradadır" dedi.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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