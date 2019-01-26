Mübadeleye karanfilli anma

Tayfur KARA/SAMSUN, () - MÜBADELE Antlaşması’nın 96'ıncı yıldönümünde Samsun'da bir araya gelen mübadiller, atalarını anmak amacıyla Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı. Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından mübadelenin 96'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yunanistan'dan gelen misafirlerin de katılımıyla mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen iskelede toplandı. İstiklal Marşı ve Yunanistan Milli Marşı'nın okunmasının ardından mübadil kuruluşları adına hazırlanan ortak bildiri okundu.