Mübadele müzesine ziyaretçi akını

Tolga BİRGÜCÜ/ALAÇAM(Samsun), () - SAMSUN’un Alaçam ilçesinde, Türkiye’nin mübadele temalı ilk müzesi olan Alaçam Mübadele Müzesi’nin, 2018’in ilk 9 ayında yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Alaçam`da bulunan ve 4 yıl önce hizmete açılan Mübadele Müzesi, tatilci ve turistlerin uğrak mekanı oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımları yapılarak eserlerin korunması sağlanan müzede bulunan birçok eser ziyaretçilerine mübadele yıllarını yaşatıyor. Müze Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi nedeniyle Samsun'a yerleşen Mübadiller’in günlük eşyalarının, belgelerin ve fotoğraflar gibi etnografik parçaların sergilendiği Alaçam Mübadele Müzesi’ni 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

MÜBADELE TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR

Görsel yolculuğun yaşandığı müzede sergilenen mübadil kadınların özel günlerde kullandığı elbiselerden bindallı, üç etek, cepken, şalvar, gelinlik, gelin başörtüsü ve diğer erkek giysileri de dikkati çekiyor. Ayrıca müzede, Mübadil kültürünü yansıtan kıl ve keten dokuma eserleri, ahşap sandıklar, el aletleri ve mutfak eşyaları da yer alırken, mübadillerin göç esnasında ve gemilere taşınırken çekilen fotoğrafları, mübadillere verilen yol belgeleri tarihe ışık tutuyor.



FOTOĞRAFLI