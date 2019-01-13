Muay Thai Kayseri il seçmeleri yapıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-KAYSERİ’DE genç ve büyükler kategorisinde Muay Thai il seçmeleri yapıldı.

Muay Thai il seçmelerinin sonuncusu 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Umut Tunçay (27) anısına yapıldı. Talas Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 200 sporcu katıldı. Toplamda 2 gün süren müsabakalar sonunda ilk 3’e giren sporcular, 18-23 Şubat’ta Antalya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Muay Thai Federasyonu Kültür İşleri Sorumlusu ve İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "Spor vesilesiyle, özel harekatçılarımızı ve sporcularımızı bir araya getirmek bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımızın milli ve manevi duyguları da gelişiyor. İl seçmemizin en büyük özelliği ilimizin en iyilerini seçip, Türkiye şampiyonasına göndermemizdir. 2018’de çok ciddi başarılar elde ettik. 2019 yılında da en iyisini yapmak için çalışacağız" dedi.

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