Muammer Aksoy İbradı'da anıldı

Bülent ÜLKER/İBRADI,() - ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Prof. Dr. Muammer Aksoy, ölümünün 29'uncu yıldönümünde doğum yeri İbradı'da törenle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İbradı Muammer Aksoy Şubesi ile İbradı Belediyesi tarafından organize edilen törene, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Parti Meclisi üyeleri Hakkı Süha Okay ve Yakup Akkaya, CHP eski milletvekilleri Muharrem İnce ve Devrim Kök, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, ADD İbradı Muammer Aksoy Şubesi Başkanı Mehmet Yörükoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. ADD Antalya, Manavgat, Alanya ve Seydişehir şube yöneticileri ve üyelerinin de pankart açtığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Muharrem İnce, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever insanlarla olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Muammer Aksoy'un çok yönlü bir bilim insanı, hukukçu olduğunu, halkı aydınlatmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Muammer Aksoy'un 31 Ocak 1990'da Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini belirten İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ise "Cumhuriyet ve demokrasimizin yılmaz savaşçıları Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu bu hafta katledilmişlerdir. Cumhuriyet devrimi şehitlerinin aziz hatırları önünde saygı ile eğiliyorum" dedi.

Katılımcılar Muammer Aksoy büstü önüne karanfil bırakılarak mum yaktı. Törende, bir grup öğrenci de konser verdi.

PROF.DR. MUAMMER AKSOY KİMDİR

1917 yılında Antalya'nın İbradı ilçesinde doğdu. 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Zürih Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsünde asistanlık ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünde öğretim üyeliği yaptı.

1957 yılında üniversite yasasında yapılan değişikliklerin üniversite özerkliğine zarar verdiği gerekçesiyle üniversitedeki görevinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete girdi. 27 Mayıs 1960 sonrasında yeniden üniversiteye döndü, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Anayasa Hukuku profesörü oldu. 1960-1961 yıllarında Kurucu Meclis'te Antalya temsilcisi olarak çalıştı. 1961 Anayasası'nın hazırlanması sırasında Anayasa Komisyonu sözcülüğü ve CHP Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu.

12 Mart 1971 muhtırasından sonra sıkıyönetimce tutuklandı ve yargılamada aklandı. 1977'de CHP İstanbul milletvekili olarak parlamentoya giren Muammer Aksoy, Avrupa Konseyi Türkiye Temsilciliği ve Türk Hukuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980'den sonra Ankara Barosu başkanlığına seçildi. 1989'da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu ve Kurucu Genel Başkan olarak çalıştı. 31 Ocak 1990'da Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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