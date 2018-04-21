MTSO üyelerine 15 milyonluk ek nefes

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Manisalı iş adamları, 15 milyon liralık ek nefes kredisi sağlanması sözünü aldı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis başkanı Ümit Türek, yönetim kurulu üyeleri ve TOBB delegelerinden oluşan heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın sorunsuz bir seçim yaptığını ve kendi başkanlığında seçilen yeni yönetimin kentin ekonomisine, sanayicisine ve üyelerine destek olmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. TOBB'un öncülünde başlatılan nefes kredisinin iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizen Yılmaz, "Nefes kredisine Manisalı iş adamlarımız yoğun talep gösterdiğinden kısa sürede limitlerimiz doldu. Bu nedenle daha çok üyelerimizin bu krediden faydalanabilmesi amacıyla Manisa'ya yeni bir limit daha tanınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Manisa'nın yerinin kendileri için ayrı olduğunu ifade ederek, kentteki iş dünyasının nefes kredisinden daha çok yararlanabilmesi için 15 milyon liralık ek limitin sağlanması amacıyla gereken çalışmanın yapılacağını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Yılmaz ve Türek, naht sanatıyla yapılmış tabloyu Hisarcıklıoğlu'na hediye etti.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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