MTSO Sanat Galerisi’nde, sezon başladı

MERSİN, () – MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, 2018-2019 sezonuna kapılarını ‘İğne Oyası ve Fotoğrafın Düeti’ isimli sergi ile açtı.

MTSO, 2018-2019 sezonunun ilk sergisi ise ‘İğne Oyası ve Fotoğrafın Düeti’ ismi ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve Fotoğrafçı Mustafa Eser’in ortaklığında açıldı. Sergide, 23 fotoğraf ve 36 iğne oyası sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ve çok sayıda davetli katıldı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticilerinin hazırladığı endemik ve yabani bitkilerin iğne oyası eserlerinden ve Mustafa Eser’in Mersin’de çektiği endemik bitkilerin fotoğraflarından oluşan sergi, 18 Ekim’e kadar açık kalacak.

Açılışta konuşan fotoğrafçı Mustafa Eser, serginin birbirini tamamlayan sanat dinamikleri olduğunu söyledi. Kentine hissettiği sorumluluk duygusuyla ‘Makro Mersin’ adı altında üç aşamadan oluşan bir proje gerçekleştirdiğinden bahseden Eser, ilkinin ‘1001 Çiçek’, 2’cisinin ‘1001 Kelebek’ ve 3’ncüsünün ise ‘1001 Genel Doğa’ ismini taşıdığını kaydetti. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nün endemik ve yabanıl bitki üzerine iğne oyası çalışması yapmaya karar verdiğini ve görsele ihtiyaç duyunca da kendisiyle irtibata geçtiklerini belirten Eser, "Sergimiz bu buluşma sonucunda ortaya çıktı" dedi.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Genel Müdürü Şükriye Yılmaz ise, kaybolmaya yüz tutmuş iğne oyasının ve endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, bu kapsamda iğne oyasını canlandırmaya yönelik hazırladıkları proje üzerine serginin oluştuğunu anlattı. Sergi için 5 usta öğretici ve 2 nakış öğretmeniyle bir yıl boyunca çalıştıklarını aktaran Yılmaz, sergi sonrasında eserleri, açmayı planladıkları Enstitü Müzesi’nde sergileyeceklerini dile getirdi.

Projenin ikinci etabı olarak Mersin kelebeklerini de çalışmayı düşündüklerini ifade eden Yılmaz, "Mersin’de 3 binin üzerinde endemik bitki ve 150’nin üzerinde kelebek türü var. İğne oyası gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz de var. Biz, her iki konuya da dikkat çekmeye, bunları canlandırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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