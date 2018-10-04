MTSO'nun önceliği eğitim

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kentteki 800 ilkokul öğrencisine kırtasiye yardımında bulundu.

Malzeme dağıtımına MTSO'yu temsilen Sayman Üye Cem Bucuge ile Hacı Halil Kürek ve Nedim İkanç katıldı. MTSO'nun kentin kalkınmasına olduğu kadar eğitimine de destek verdiğini vurgulayan Bucuge, "İhtiyaç sahibi 800 öğrencimize kırtasiye ve eğitim desteğini organize ettik. Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin dil eğitimine katkı noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Amerikalı öğretmen Suzi Çoban'ın, bu okullardaki öğrencilere eğitim vermesini sağlamıştık" dedi.

İki okuldan en başarılı 6 öğrenciyi İngiltere'de yaz okuluna gönderdiklerini aktaran Bucuge, "Öğrenciler 15 gün boyunca İngiltere kalıp iki haftada 32 saat İngilizce derslerine katılarak bir yandan gramer bilgilerini geliştiriyor, diğer yandan İngiliz ailelerin yanında konaklayarak pratiklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Program kapsamında öğrencilerin boş zamanlarında çeşitli sosyal aktivitelere ve şehir turlarına katılmaları sağlanıyor. Bu sayede de vizyonlarının gelişip yeni hayat görüşleri ile Mersin’e dönmeleri hedefleniyor" diye konuştu.



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