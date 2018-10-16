MTSO Komiteleri kampta buluştu

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası'nca (MTSO), komite üyeleri arasındaki diyalogu artırmak amacı ile düzenlenen 'MTSO Komiteleri Kampta' programı gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesinde yer alan bir oteldeki etkinlikte bilgi ve tecrübelerini komite üyeleri ile paylaşan İletişim ve Netwrorking Uzmanı Ertuğrul Belen, "Tanımak, bilmekten daha derin bir kavram. Bir kişiyi tanıdığınız zaman ihtiyaçlarını da tanıyor olmalısınız ve onun ihtiyaçlarına destek olabilmelisiniz. Belki şu anda biz bu odada 100 kişiyiz ama birbirimizi tanır ve ihtiyacını biraz anlarsak o ihtiyaçlarını giderme noktasında tanıdığımız bir başka kişiyi birbirimize yönlendirebiliriz. Böylece 100'den daha fazla kişi ile temas kurmuş oluruz, network genişler. Her birimiz bir diğerinin çalışmasını bir adım ileri taşıması noktasında yardımcı olabiliriz. Şehir dışına yurtdışına gittiğimiz dönemde yalnız kendimizin değil, tanıdıklarımızın da ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir gözle araştırma yaparsak hep birlikte gelişebiliriz. İşte akıllı birliktelikler bu şekilde oluşabiliyor" dedi.

'Akıllı Uzmanlaşma' konulu bir sunum yapan ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil ise "Akıllı uzmanlaşmanın söylediklerine göre, inovasyon ve yüksek teknolojiyi mutlaka çalışmaya dahil edin. Bir bilgi akışı mutlaka olsun. Tüm paydaşlar bilgiyi paylaşsın. Bölgesel ve küresel perspektiften olaylara bakılsın. Küresel dünyadan kopmadan bölgesel rekabet edebilmek önemli" ifadesini kullandı.



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