MTSO Başkanı Kızıltan, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, "Türkiye ekonomisinin payandası üretmektir, ihracattır. Yerli üretime verilen her destek yerine gitmiş demektir. Üretmek istihdam, istihdam toplumsal huzur demektir" dedi.

Kızıltan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin görüşlerini dile getirdi. Programın üretimi, buna bağlı ihracatı ve üreten KOBİ'leri destekleme konularını öne çıkarması bakımından doğru karar ve hedefler içerdiğini belirten Kızıltan, "Ekonomik anlamda son yılların en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz ancak bunu felaket telalığına çevirmenin yararı yok. Ekonomik anlamda ülke olarak bir yara aldık. Bu yarayı tedavi etmenin yollarını arayacağız" diye konuştu.

Ekonomik darboğazdan ancak yerli üretimle çıkılabileceğinin altını çizen Kızıltan, "İşin ilk adımı üretmek, yerli üretime odaklanmak. İthalat da ekonominin bir aracıdır ve uygun maliyetle alınacak şeyi ithal etmenin bir sakıncası yok. Ancak bunu yerli üretimi sıfırlamak derecesinde yapmak bize çok pahalıya patlar. Yeni programda var olan hedeflere yönelik bulunacak çözüm ve yöntemlerin kalıcı olması gerekiyor. Amaç kriz savmak değil, uygulanabilir ve uzun soluklu stratejiler ortaya koymak olmalıdır. Türkiye ekonomisinin payandası üretmektir, ihracattır. Yerli üretime verilen her destek yerine gitmiş demektir. Üretmek istihdam, istihdam toplumsal huzur demektir" diye konuştu.



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