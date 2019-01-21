MTSO Başkanı Kızıltan, tanıtımın önemini vurguladı

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunların Türkiye'ye ve Mersin'e yansımasını değerlendirdi. Kızıltan, "Bu bölgenin ulusları ve ülkeleri daha güçlü bir dayanışma içinde olursak hem huzurlu oluruz, hem zengin oluruz hem de güçlü oluruz" dedi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunların Türkiye'ye ve Mersin'e yansımasını konu alan Kızıltan, izlemesi gereken yola ilişkin açıklamalarda bulundu. Bankaların sıkıntılı zamanlarda iş dünyasına gerektiği gibi destek olmadığını savunan Kızıltan, "Son açıklanan KOBİ Değer Kredisi yerinde bir destek olacaktır. Ancak, bu kredileri vermek için bankalar yine ek ve ağır şartlar öne sürmemelidir. Bankalar bu kredileri firmaların kendilerine olan eski borçlarını kapatmak üzere değil, firmaların kendi ekonomik faaliyetlerini yerine getirmesi için vermelidir. Aksi takdirde bu krediler ekonomiye girmez" diye konuştu.

Tanıtımının önemini vurgulayıp, MTSO olarak Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği'nin Beyrut'ta düzenleyeceği ikili iş görüşmeleri zirvesine katılacaklarını aktaran Kızıltan, şunları kaydetti:

"Mersin'i orada hem temsil edeceğiz hem de anlatacağız. Elbette en büyük ticaret potansiyelimizin olduğu Arap ülkelerinin çoğunda sorunlar var. Elbette bu sorunların dış kaynakları, küresel kökleri de var. Ama biz şuna inanıyoruz ve ortada bu mesajı vereceğiz. Bizler bu bölgenin ulusları ve ülkeleri daha güçlü bir dayanışma içinde olursak hem huzurlu oluruz, hem zengin oluruz hem de güçlü oluruz. Biz Mersin olarak hiçbir konuda korkmadan, ön yargılı olmadan yakın veya uzak pazarlarımızla teması kesmeyeceğiz. Kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz."

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