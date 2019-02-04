MTSO Başkanı Kızıltan: Mersin net ihracatçı bir kenttir

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in üretim ve ihracat kenti olduğunu belirterek, "Ocak-Ekim 2018 arası rakamlara baktığımızda ihracat bazında 1 milyar 332 milyon dolar ihracatımız, 986 milyon dolar ithalatımız var. İhracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan, yarattığı katma değerle net ihracatçı bir kentiz" dedi.

'YENİ EKONOMİ BÖLGESİ'

Kızıltan, kentin ekonomik verilerinin değerlendirildiği aylık göstergelere ilişkin açıklama yaptı. İstatistik verilerinin değerlendirilmesi gereği rakamların birkaç ay geriden geldiğini aktaran Kızıltan, "Şuan Ocak-Ekim 2018 arası rakamlara baktığımızda ihracat bazında Mersin firmaları olarak 1 milyar 332 milyon dolar ihracatımız, 986 milyon dolar ithalatımız var. İhracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan, yarattığı katma değerle net ihracatçı bir kentiz. Bu rakamlarda ne yazık ki üretimini Mersin'de yapmasına rağmen, şirket merkezleri İstanbul’da olduğu için vergi ve ihracat rakamları kentimizin hanesine yazılmayan firmalar yok. Aslında reel anlamda baktığımızda Mersin'in ihracat ve vergi rakamları çok daha yüksek. Mersin ve hinterlantını birlikte değerlendirdiğimizde; yine aynı dönemde 8 milyar 288 milyon ihracat ve 9 milyar 951 milyon ithalatla yıl bazı tahmini ile en az 20 milyar dolarlık bir uluslararası ticaret hacminin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bize göre eksik yatırımlar tamamlandığında üretim ve dış ticaret anlamında yeni bir Marmara Bölgesidir. Marmara’ya sıkışan ekonomimizin aradığı yeni ekonomi bölgesi burasıdır" diye konuştu.

'EKONOMİ ŞURASI NOTLARI'

TOBB öncülüğündeki Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme imkanı bulduklarını ve taleplerin dile getirildiğini aktaran Kızıltan, şunları söyledi:

"İşletmelere kredi faizi desteği verilmesini gündeme getirdik. Özel sektörün KDV alacaklarının ödenmesini, doğalgaz ve elektrikteki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini, tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının kaldırılmasını, yatırım teşvik sisteminin revize edilmesini, ilçe ve istihdam dostu bazlı bir yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasını ve katma değer yaratana destek veren bir sistemi talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmama cevaben; tarım ve hayvancılık işletmelerinin elektrik enerjisi tarifelerinin düşürülmesi talebini olumlu bulduklarını ve elektriğin KWh'sını 71,48 kuruştan 63 kuruşa indirmek için düzenleme yapacaklarını, kamu alımlarında yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi için tüm idarelerin uyarılacağını, SGK prim ertelemesi konusunda bir çalışma yapabileceklerini aktardı."



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