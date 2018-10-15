MTSO Başkanı Kızıltan: İşletmelerimizi ve vatandaşımızı hiç bir güce ezdirmeyiz

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, "Hiç kimsenin ülkenin ekonomik sorunlarını rantçı ve haksız kazanç yoluyla fırsatçılığa çevirme hakkı yoktur. Ne işini dürüst yapan işletmelerimizi ne de vatandaşımızı hiç bir güce ezdirmeyiz" dedi.

Kızıltan, ülkedeki ekonomik hareketliliği değerlendirdi. Devlet tarafından yürütülen çözüm hamlelerinin iş dünyasını mutlu ettiğini belirten Kızıltan, "Enflasyonla mücadele; işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdilerle mücadeledir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizle (TOBB) birlikte başlatacağımız seferberlik, birçok sektör ve firmamızı indirim günleri başlatmaya motive edecektir. MTSO olarak Mersin özelinde indirim uygulayacak olan firmaları belirleyerek bunu yaygın bir kampanya haline getirecek ve piyasayı canlandıracak tedbirlere devam edeceğiz. Ayrıca; bankalar, bazı firmaları zora sokmaktan vazgeçmeli. İşletmeler ülkemizin zenginliğidir, onları ezerek ülke ekonomisini bir yere taşıyamayız. Devletimizin bu anlamda haksız ve farklı uygulamalar yapan bankalara gereken uyarıları yapacağına eminiz" diye konuştu.

'BUNUN ADI FIRSATÇILIKTIR'

Kızıltan, ürünlerdeki fiyatlarındaki yapay artışa ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Yapay anlamda bazı ürün fiyatlarının aşırı artması ve hem pahallılığı hem de enflasyonu tetiklemektedir. Bunun adı fırsatçılıktır. Hiç kimsenin ülkenin ekonomik sorunlarını rantçı ve haksız kazanç yoluyla fırsatçılığa çevirme hakkı yoktur. Bu noktada tüm kamu kurumları ile işbirliği içindeyiz. Mersin Valiliği konu ile ilgili bir genelge yayınlayarak bu fırsatçıları belirleme, teşhir etme ve haklarında yasal işlem yapılarak gereken cezaya çarptırılmaları konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. MTSO olarak iş dünyasının temsilcisi olsak da öncelikle kentimizin, halkımızın ve ülkemizin kurumuyuz. Ne işini dürüst yapan işletmelerimizi ne de vatandaşımızı hiçbir güce ezdirmeyiz."



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