MTSO Başkanı Kızıltan, 'birlikte yönetme' çağrısı

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, kentteki yerel yönetimlerin 'birlikte yönetmek' kavramına sadık kalmaları gerektiğini belirterek, en etkin hizmetin halka kulak vermek olduğunu söyledi.

Kızıltan, yaptığı açıklama ile geçtiğimiz günlürde çıktıları kamuoyu ile paylaşılan 'Mersin Başkanından Ne İstiyor?' başlıklı araştırmayı değerlendirdi. Yerel yönetimlerin kentteki önceliklerin iyi ayarlaması gerektiğini dile getiren Kızıltan, "Bunu yaparken de her zaman iddia ettikleri ve bir slogan haline getirdikleri 'birlikte yönetmek' kavramına sadık kalmalıdırlar. Kente kulak vermek en etkin hizmettir. Kentin isteklerini bilmek hizmetin ilk adımıdır. Sürekli mazeret bulan, şikayet eden yerel yönetimlerin kente vereceği bir şey olamaz. Ancak, gücünü bilen bir yerel yönetimin bir kenti her şeyi ile değiştirebileceğine inanıyoruz" dedi.

Mersin'de seçilecek belediye başkanının kente ağabeylik yapacak ve şehri kacaklayacak bir kişi olmasını isteyen Kızıltan, "Umarız yerel seçimler sonuçları ile ezici bir yarış, ezeli bir düşmanlık, düşmanca bir kutuplaşma şeklinde değil, tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçer. Mersin'in kucaklaşmaya ve kucaklanmaya ihtiyacı var. Mersin'in ayrışmaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Mersin'in öz kaynaklarını hakça bölüşmeye ve paylaşmaya ihtiyacı var. Mersin'de yaşayan tüm Mersinlilerin kentin nimetlerinden eşit şekilde faydalanmasına ihtiyacımız var. Bu yaklaşımın ve bu duruşun tarafı olan herkesin yanındayız" diye konuştu.



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