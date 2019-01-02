MTSO Başkanı Kızıltan birlik vurgusu yaptı

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, "97 yıl önce birlik ve beraberlik içinde düşmanı Mersin'den atan Mersinliler, bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla, Mersin sevgisiyle kentimizi daha mutlu daha zengin daha ileri düzeye elbirliği ve 3 Ocak ruhuyla taşıyacaktır. Biz kendimize de kentimize de güveniyoruz" dedi.

Kızıltan, yayınladığı mesaj ile 3 Ocak Mersin'in düşmen işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı. Kurtuluş mücadelesindeki ruhun bugün de kenti geliştirmek için gösterildiğini belirten Kızıltan, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin yaptığı bağımsızlık mücadelesinde, ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun haklı gururunu yaşıyoruz. Türk ulusunun tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı için verdiği mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. 3 Ocak ise Mersin olarak düşman işgalinden kurtuluşumuzun tarihidir. 97 yıl önce tüm Mersin nasıl kurtuluş için mücadele ettiyse, bugün de aynı yüksek ruhla kentimizin gelişmesi için ortak amaç etrafında buluşmuştur. Geçmişte gösterilen bu dayanışma örneği devam etmek zorundadır" dedi.



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