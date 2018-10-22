MTB Başkanı Özdemir: TL son 2 ayda yüzde 22 değer kazandı

MERSİN, () - MERSİN Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar sayesinde Türk Lirası'nın son 2 ayda yüzde 22 değer kazandığını söyledi.

Özdemir, piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Günümüzde ekonominin en etkili silah konumunda olduğuna vurgu yapan Özdemir, "ABD'nin uyguladığı sözde siyasi yaptırımlar, sattığımız ürünlere konulan ek vergiler, uluslararası piyasalarda dolar ile yapılan gece işlemleri ve ekonomik manipülasyonlar, maruz kaldığımız bu saldırının en önemli silahları oldular. Bu durumun; faiz, enflasyon, döviz kuru gibi göstergelerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ile hala mücadele ediyoruz. Bu zorlu tabloya karşın, özellikle son 2 ayda TL'nin değer kazanması piyasalarımız açısından oldukça moral verici. Hükümetimizin kararlı duruşu ve almış olduğu önlemler ile Merkez Bankamızın uyguladığı politikalar neticesinde TL, dolar karşısında yüzde 22 değer kazandı" dedi.

'YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI'

Bakanlıklar ve Merkez Bankası'nın hamleleri ile yaşanan iyileşmenin kalıcı olamayacağının altını çizen Özdemir, "TÜFE yüzde 25, ÜFE yüzde 46 seviyesine geldi. Sabit maaş ile çalışan vatandaşlarımızın gelirleri aynı düzeyde kalırken, harcamaları fazlasıyla arttı. Ticaretle uğraşanlar, ürünlerini satmakta zorluk çekiyorlar. Piyasadaki bu durgunluk, yüksek enflasyon ve büyüme oranlarımızdaki düşüş, stagflasyon tehlikesini ortaya çıkardı. Bankalarımız, ticaretin finansmanı sürdürmeye devam etmelidir. Reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesi ile mevcut ihraç pazarlarını koruması büyük önem arz ediyor. Bunu yaparken, mevcut uygulamaların kötüye kullanılmaması gerekiyor. Örneğin KOBİ destek kredisi gibi piyasa şartlarına göre daha düşük faizli elde edilebilen krediler amacına uygun olarak üretime, yatırıma ve ihracata yönlendirilmeli" diye konuştu.



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