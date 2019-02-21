MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, hedeflerini anlattı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve geldiği 6 aylık süredeki çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle bugün, görevi devraldığı 19 Temmuz 2018'den bu yana kadar yapılan girişimleri ve elde edilen kazanımları anlattı. Geleceğe dönük projeler hakkında konuştu. Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ve öğretim elemanlarının hazırladıkları müzik dinletisiyle başlayan program, Prof. Dr. Çiçek'in sunumuyla sürdü. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda çalışanların katılımlarıyla gerçekleştirilen sunumda kurumsal yönetim, ArGe, eğitim, kampüs yaşamı, kampüs gelişimi, toplumla etkileşim ve yakın gelecekteki hedefler başlıkları altında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Sunumda sıklıkla ArGe üniversitesi hedefini vurgulayan Prof. Dr. Çiçek, yönetim olarak geride bırakılan süreçte öğrenciyi merkeze çekerek, tüm başlıklarda çok önemli mesafeler kat edildiğini aktardı. Göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirilen ve gelecekte hedeflenen başarıların tüm personelin katkısıyla mümkün olduğunu ifade eden prof. Dr. Çiçek, salonu dolduran akademik ve idari personele teşekkür etti, üniversite ailesiyle özçekim yaptı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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