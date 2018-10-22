MSKÜ'de yeni akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) 2018- 2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Ardından Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı tarafından

'Enformatik Cehalete Karşı Üniversitelerin Rolü' konulu ilk ders verildi.

Törende, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ikinci bölümü Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene, Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, protokol üyeleri ile tüm akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Hedefim, üniversitemizin dinamik, üretken ve huzurlu ortamını sağlamak, varlığımızın teminatı öğrencilerimize en iyi eğitim öğretim imkanlarını hazırlamaktır. Bu süreçte, öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışma ve proje üretmelerine katkı sağlamak amacıyla üniversitemizin bilimsel alt yapısını adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı çerçevesinde geliştireceğiz. Bu bağlamda üniversitemize bağlı bütün birimlerimizde eğitim öğretimin daha iyi standartlarda yürütülmesi için bir dizi önlemler almaya başladık. Rektörlük görevime başlayalı henüz 3 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen anne babalarının bize emanet ettiği kıymetli öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim öğretimlerini sürdürmelerini sağlamak ve yerleşkelerimizde onlara en iyi sosyal imkanları sunmak amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yeni sosyal tesislerimizle, yerleşkemizde oluşturduğumuz spor ve rekreasyon alanları ile öğrencilerimizin en sağlıklı şekilde eğitim öğretimini sürdürmelerine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Faaliyete geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğimiz Teknoparkımız aracılığıyla, eğitim öğretim ve araştırmada bölgemizin avantajlı alanlarını öne çıkaran, yenilikçi, dinamik bir Üniversiteyi yaşatmak temel gayemiz olacaktır" dedi.

Etkinlikler eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 'Enformatik Cehalete Karşı Üniversitelerin Rolü' konulu açılış dersi ile devam etti. Avcı, ünlü İngiliz şair Thomas Stearns Eliot'ın şiirinden örnek vererek, hikmet, bilgi, enformasyon ve data arasında hiyerarşik bir bağ olduğuna vurgu yaptı. Bilgi sahibi olmamanın kişiyi hikmet sahibi yapmadığını belirten Avcı, iyi bir hukukçunun, iyi bir doktorun ya da iyi bir profesörün her zaman entellektüel de olamayacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinden üniversiteye ilk üç sıradan yerleşen öğrencilere, 2014-2018 yılları arasında üstün akademik başarı gösteren öğretim üyelerine ve spor faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası başarılara imza atan öğrenci ve öğretim elemanlarına ödülleri takdim edildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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