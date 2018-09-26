MSKÜ'de tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi.

MSKÜ Tıp Fakültesi'ne 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kayıt yaptıran 1'nci sınıf öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi. Üniversitenin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Muğla Vali Vekili Rıza Dalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ile öğretim üyeleri ve veliler katıldı. Açılış konuşmasında öğrencilere seslenen Dekan Aydoğan, "Sizler Hipokrat'ın temsilcileri olacaksınız. Her yıl Kos Adası Vakfı ile orijinal Hipokrat Yemini gerçekleştiriyoruz. Sizlere beyaz önlük giydiriyoruz. Çünkü beyaz önlük temizliği ve mesleki değerleri ifade ediyor. Meslek hayatınız boyunca bahtınız önlüğünüz gibi bembeyaz olsun" dedi. Rektör Çiçek ise, "Biz genç ve üretken bir üniversiteyiz. Şuan çok dinamik bir okula geldiniz. Öğrencisine önem veren bir anlayışla, hedeflerimize tüm okul olarak ilerleyeceğiz. Tıp Fakültesi'nin eğitiminde eksik yok. Bazı teknik eksiklikler var, onlar da en kısa zamanda giderilecek. Hastanenin hemen altına 2 bin kişilik bir yurt yapılıyor. Fakülte karşısına da araştırma merkezimiz yapılacak. Bu şekilde tüm imkanlarınız yan yana olacak" diyerek, öğrencilere ve velilere her türlü desteği vermek için gece- gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Tören, protokol tarafından öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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