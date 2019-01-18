Mozart’ın Don Giovanni operası yeniden sahnede

İZMİR Devlet Opera ve Balesi, geçen sezon prömiyeri yapılan Wolfgang Amadeus Mozart’ın Don Giovanni adlı iki perdelik operasını, 31 Ocak 2019’dan başlayarak sahneleyecek.

Don Giovanni operası İzmir’de orkestra şefi Naci Özgüç yönetiminde, Mehmet Can El’in rejisi ile sahneleniyor. Dekorları Tayfun Çebi, kostümleri Gülay Korkut Dinç tarafından tasarlanan eser için koroyu Costantino Petridis hazırladı. Işık tasarımını Müfit Özbek'in üstlendiği eserin koreografisi Şebnem Şenel’e, video tasarımları ise Ahmet Şeren’e ait. Don Giovanni operasında solo rolleri; İnanç Makinel, Cengiz Sayın, Hasan Alptekin, Murat Duyan, Doğukan Özkan, Sabri Çağanoğlu, Soner Yıldırım, Özlem Ateş Aksungur, Filiz Güneş, Derya Gürlük, Sevinç Demirağ, Beril El, Burcu Sayın, Erdem Erdoğan, Barış Yanç, Murat Direk, Şeniz Çimen, Melisa Özdemir, Ayşe Özmen, Nejad Beğde, Cihan Özmen, Gökhan Varkan üstleniyorlar.

17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen ve arsız bir kadın budalasının maceralarının anlatıldığı Don Giovanni operasının konusu şöyle:

Don Giovanni, varsıllığı ve asaletinin sağladığı ayrıcalığı kullanarak, bir kadına ilgi duymak yerine karşılaştığı tüm kadınlara ilgi duymakta, kadınları uşağı Leporello’nun da yardımıyla ağına düşürmektedir. Donna Elvira’dan ayrıldıktan sonra, bu kez Donna Anna’yı elde etmek üzere kadının evine girer. Donna Anna’nın çığlıkları üzerine kızının yardımına koşan baba Don Pedro’yu öldürerek kaçan Don Giovanni, sonrasında arsızlığını sürdürecek, sonuçta hak ettiği cezayı bulacaktır.

Dünyada ilk kez 29 Ekim 1787'de Prag’da, Türkiye'de ise ilk kez 1955-56 sezonunda Ankara’da sahnelenen Don Giovanni, İzmir’de ilk kez 26 Aralık 1998’de sahnelenmiş, İzmirli sanatseverlerce büyük ilgi ve beğeni ile karşılanmıştı.

Don Giovanni, bu sezon, 31 Ocak, 2, 4 ve 14 Şubat’ta, 7 ve 9 Mart 2019 tarihlerinde İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

İZMİR, ()

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