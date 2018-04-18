Motosikletten düşen sürücü öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de kullandığı motosikleti deviren Emrah Toksoy(39), hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emrah Toksoy, yönetimindeki 80 FF 776 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek devirdi. Ağır yaralanan sürücü Toksoy, olay yerine gelen çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Toksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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