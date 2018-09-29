Motosikletler çarpıştı: 1 ölü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada Ali Özdemir (62) yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı kapalı halk pazarı girişinde Ali Özdemir'in kullandığı 07 VCU 83 plakalı motosikletle yolun karşısına geçmeye çalışan A.S.'nin kullandığı 31 RE 967 plakalı motosiklet çarpıştı. Her iki sürücünün de asfalt zemine düşerek yaralandığı kazada yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaza yerinde kalbi duran Ali Özdemir'e uzun süre kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ali Özdemir kurtarılamadı. A.Ş. ise ayakta tedavisi yapıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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