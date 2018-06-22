Motosikletiyle duvara çarpıp, ağır yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde motosikletiyle bir evin duvarına çarpan Necdet Tümer (16) ağır yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde meydana geldi. Necdet Tümer, plakasız motosikletinin kontrolünü yitirip, bir evin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Necdet Tümer, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Necdet Tümer, buradan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.



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