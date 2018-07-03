Motosikletinde oyuncak ayı taşıdı, görenleri şaşırttı



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuryelik yapan Şahin Özkahya(20) kız arkadaşına aldığı büyük oyuncak ayının sırtına bağlayarak motosiklette taşıması görenleri şaşırttı.

Çorlu'da özel bir firmada motosiklet kuryeliği yapan Eşref Özkahya, kız arkadaşına sürpriz yapmak için büyük bir oyuncak ayı aldı. Aldığı oyuncak ayıyı sırtına bağlayarak kendisine ait motosikletle ile götüren Özkahya'yı görenler şaşırdı. Sırtında oyuncak ayıyı görenler, reklam filme çekildiği ya da kamera şakası yapıldığını sanıp, cep telefonları ile görüntüledi. İnsanların çok ilgi ve dikkatini çektiğini belirten Özkahya, "Kız arkadaşıma aldım. Kendim motosikletli kurye işi yapıyorum. bunun içinde elimde bununla yürümekten ise böyle götürmek istedim. Çok dikkat çekti. İnsanların kimi güldü, kimi fotoğraf, kimi ise video çekti" dedi.