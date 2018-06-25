Motosikletin çarptığı emekli işçi öldü

Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan emekli işçi Hüseyin Bayrak (69) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumartesi günü, İzmit Yeşilova Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Bayrak, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hüseyin Bayrak, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Hüseyin Bayrak, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Bayrak, bugün Yeşilova Beyazıt Camii’nde kılınacak olan ikindi namazı sonrasında Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.