Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),()- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yılmaz (10), motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, bu sabah Çay Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Büşra Yılmaz, eve ekmek almak için yolun karşısındaki markete gitmek için yolun karşısına geçerken, sürücüsünün ismi ve plakalı öğrenilemeyen motosiklet çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Yılmaz, vatandaşların çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan Büşra Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazanın ardında kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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