Motosikletçiler ustaya vefa

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - MOTORİZE 07 Antalya Motosiklet Kulübü üyeleri, Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören emniyet teşkilatında motosikletli yunus ekibinin kurucularından polis memuru Mehmet Çetin'i ziyaret etti.

Motorize 07 Antalya Motosiklet Kulübü'nün 200 üyesi Kumluca'yı ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup üyeleri daha sonra Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne geçti. Motorcular, 1993 yılında İstanbul'da görev yaptığı sırada motorize yunus ekibinin kurulmasına öncülük yapan ve bir süre önce beyin ameliyatı geçiren polis memuru Mehmet Çetin'i ziyaret etti.

Hastane bahçesine kadar çıkıp, motorcuları karşılayan Mehmet Çetin, misafirlerine teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, “Mehmet Çetin, 1993'te Türkiye'de ilk defa motorize polis ekibinin içinde yer alan bir arkadaşımızdır. Motorcuların ustasıdır. Ciddi bir beyin ameliyatı geçirdi. Umarım kısa zamanda iyileşir ve aramıza döner. Bu ziyaret Mehmet Bey'e çok iyi geldi. Hastane bahçesine kadar çıkarak arkadaşlarına hoş geldin" dedi.

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