Motosiklet tutkunları şehir turu attı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de düzenlenecek olan Motosiklet Festivali kapsamında kentte bulunan motosikletliler, şehir turu düzenlendi.

Geziye, Osmaniye merkez ve Türkiye'nin bir çok ilinden onlarca motosiklet tutkunu katıldı. Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) tarafından desteklenen festival kapsamında ki motosikletli şehir turu etkinliği, masal park otopark alanından start verildi. Atatürk Caddesi üzerinden devam eden, Kadirli yol kavşağı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidinden geçilen gezi yine masal park otopark alanında sona erdi. Ayrıca iki gün sürecek olan Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) yarış takvimi içerisinde yer alan "Türkiye Akrobasi Şampiyonası" yarışları izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

MİLLETVEKİLİ KENDİ MOTOSİKLETİ İLE KATILDI

"Tek Teker Arif" olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu anısına gerçekleştirilecek olan festival kapsamında ki motosikletli şehir turuna Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'da kendi motosikleti ile katıldı. İsmail kaya, "Motosiklet tutkunu Osmaniyeli hemşerilerimiz ve il dışından gelen misafirlerimizle birlikte şehir turuna katıldık. Trafikte diğer sürücülerin motosiklet kullanıcılarına daha saygılı davranmaları hem de motosiklet kullanıcılarının aynı şekilde kasksız trafiğe çıkılmaması trafik kurallarına riayet ederek seyir etmelerini istiyoruz. Hafta sonu yarışlarına katılacak olan sporcularımıza da kazasız belasız eğlenceli bir etkinlik olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Festivali 22-23 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında Masal Park otopark alanında yapılacak. Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan festival Osmaniye Belediyesi Mehter takımı konserinin ardından start alacak. Gün boyu devam eden yarışmaların akabinde akşam saat 19.30’da masal park otopark alanında yerel sanatçılar muhteşem bir konser verecek. Yarışmalar pazar günü sona erecek.

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