Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Günay Metin (42) ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Bakacak Caddesi Gargar Mevkiinde meydana geldi. Kasksız sürücü Günay Metin, yönetimindeki 45 RA 3561 plakalı motosikletin hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Metin, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Metin'i ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Metin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()
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