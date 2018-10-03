Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öğretmen Fatih A. (38) yaralandı.Kazadan sonra korkarak kaçan otomobil sürücüsü Berkay Y. (18), bir süre sonra karakola sığındı.
Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören kavşağında meydana geldi. İsaören İlkokulu öğretmeni Fatih A.'nın kullandığı 35 AEF 257 plakalı motosiklet, Berkay Y. (18) yönetimindeki 16 PF 220 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü öğretmen yaralandı. Otomobil sürücüsü Berkay Y. ise korkarak, olay yerinden kaçıp, karakola gitti. Yaralı öğretmen Fatih A., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Berkay Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAF