Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

UŞAK'ta, kavşaktan dönen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü H.H. (23) ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.H.'nin kız arkadaşı B.K. (22) hafif şekilde yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Uşak-İzmir D-300 Karayolu Hacıkadem Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan Hacıkadem Mahallesi yönüne giden E.Y. (52) idaresindeki 64 DF 110 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada üniversitesi öğrencisi H.H. yönetimindeki 20 GC 609 plakalı motosiklet otomobile yan taraftan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü H.H. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.H.'nin kız arkadaşı Azerbaycan uyruklu B.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve Uşak Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen H.H. ve B.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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