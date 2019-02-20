Motosiklet Kulübü seyyah çifti ağırladı

ORHANGAZİ Motosiklet Kulübü Derneği, motosikletleriyle Türkiye turuna çıkıp, ülkenin tanıtımına da katkı sunan Cemile ve Ahmet Kurt çiftini ağırladı. Kız Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda Orhangazili motosiklet tutkunları ile bir araya gelen çift, ‘Üçü Bir Arada Anadolu Turunda’ projeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği (OMKD) üyeleri, son dönemlerde gerçekleştirdikleri etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de 'Üçü bir arada Anadolu turunda' adını verdikleri Türkiye turuna çıkan Cemile ve Ahmet Kurt çifti motosikletleri ile gerçekleştirdikleri Türkiye turu ile ilgili Kız Meslek Lisesi konferans salonunda Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldiler. Cemile ve Ahmet Kurt çifti, Türkiye turları esnasında çektikleri yüzlerce fotoğraf ve video ile tanıtım yaptılar.

FOTOĞRAFLI