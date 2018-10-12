Motosiklet hırsızı tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çeşitli suçlardan 5 ay hapis cezası bulunan ve motosiklet çaldığı belirlenen O.O., tutuklandı.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde çalıntı motosiklet şikayeti üzerine inceleme başlatan Asayiş Büro Amirliği görevlileri, olayın şüphelisi olarak O.O.'yu gözaltına aldı. Çalıntı motosikleti de ele geçiren polis, şüphelinin, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Hizmet Nedeni ile Güveni Kötüye Kullanma' suçundan arandığı ve 5 ay hapis cezasının olduğunu belirledi. Şüpheli hakkında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.