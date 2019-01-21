Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Zekeriya Yasin (25) yönetimindeki 33 MA 0831...

Motosiklet devrildi: 2 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Zekeriya Yasin (25) yönetimindeki 33 MA 0831 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan  Ahmet Yasin(18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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