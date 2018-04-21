Motosiklet denetimleri sıklaştı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasız ve ehlisetsiz sürücüler üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uymaları yönünde uyaran ekipler, gürültü kirliliğine sebep olan egzoz, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet konusunda kurallara riayet etmeyenlere para cezası uyguladı. Ayrıca plakaların motosiklet üzerinde okunabilirliği net biçimde olması gerektiği hususuna dikkat çekildi. İlçenin değişik noktalarında motosiklet uygulaması yapan polis ekipleri kask takan ve evrakları tam olan sürücülere de teşekkür etti.



