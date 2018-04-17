Motosiklet denetimleri hız kazandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla artan motosiklet kullanımlarına karşı denetimlerini arttırdı. Denetimlerde 111 motosiklet sürücüsüne 90 bin 276 TL ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla artan motosiklet kullanımı ve yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için denetimlerine hız verdi. Düzce'nin değişik noktalarında 6 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 395 motosiklet kontrol edildi. 111 motosiklet sürücüsüne toplam 90 bin 276 lira para cezası uygulandı. 33 motosiklet ise trafikten men edildi.