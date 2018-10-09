Motorize polisler yola çıktı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak Motosikletli Polis Timleri göreve başladı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 2'si komiser yardımcısı 21 kişilik Motosikletli Polis Timlerinin göreve başlaması dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Karakaya ve polisler katıldı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapıldığı padok alanında Emniyet Genel Müdürlüğünün onayıyla 4 hafta süreyle Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu alan polisler, Vali Mustafa Tutulmaz'ın görev emriyle görevlerine sevk edildi.

'ARTIK DAHA AKTİF OLMAMIZ GEREKİYOR'

Vali Mustafa Tutulmaz, suç ve suçlularla daha etkin ve daha hızlı mücadele edilmeye başlandığını hatırlattı. Emniyet Müdürlüğü'nün yeni bir hizmet anlayışını devreye soktuklarını belirten Vali Tutulmaz, "Artık suç ve suçluyla mücadelede daha aktif olmamız gerekiyor. Bu mantıktan hareketle 5 gün önce faaliyetlerine başlayan Yunus timleri bu süre içerisinde önemli çalışmalara imza attı. Bu süreçte 45 maksat dışı bıçak, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilmiş, aranan 2 şahıs da yakalanmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte okul çevreleri, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve parklarda daha aktif bir polislik hizmeti olacak. Ekiplerimize kazasız belasız bir hizmet diliyorum. Motosiklet dikkat gerektiren bir hizmet aracıdır. Bu sebeple ekiplerimize dikkatli olmalarını hatırlatıyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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