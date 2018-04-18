MOTAŞ'ta sertifika töreni

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde Ulaşım, Eğitim, Belgelendirme ve Danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere kurulan MELİD Şirketi eğitim programlarına katılan personellere yönelik Sertifika Teslim Töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ile sertifika alacak personeller katıldı. Sertifika töreni öncesinde Koordinatör Funda Yalçınsoy tarafından şirket çalışmaları, amacı ve hedefleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, MOTAŞ'ın ulaşımda standartları yükselten, kaliteye önem veren hizmet sektörü olarak Malatya'yı belli bir noktaya taşıdığını belirterek, "Türkiye'de ilk olması ile birlikte Trambüsler trafiğe farklı bir boyut getirdi. MOTAŞ sadece Trambüs eksenli değil, ileriye dönük kentin uzun vadeli ulaşımına yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Ulaşım hizmet sektörü olduğu için personellerimizin eğitimi çok önemli, bu vesile ile bütün şoförlerimizin eğitilmeleri noktasında yıl içerisinde verilen eğitimler var" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Ulaşım, Eğitim, Belgelendirme ve Danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere MOTAŞ bünyesinde kurulan MELİD şirketi tarafından gerçekleştirilen 'Eğitici Eğitimi' programına katılan 16 personele, sertifikaları Başkan Çakır tarafından verildi.

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