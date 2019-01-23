MOSDER'den işbirliği çağrısı

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - TÜRKİYE mobilya sektörünün 54 öncü markasını bünyesinde bulunduran MOSDER, mobilya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatçısı ve perakendecilerinin işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

MOSDER (Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği), Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliğiyle organize edilen ve dün kapılarını ziyaretçilere açan uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB)’a 12 üye markası ile katıldı. Alpino Mobilya, Cardin, Casa, Cennet, Fatih Kıral, Gala, Yatsan, İpek, Kilim, Lavinya, Tutku ve Weltew Mobilya markaları ile fuarda boy gösteren MOSDER, 27 Ocak tarihine kadar markalarıyla fuarda misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

BAŞKAN BALCI'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Fuarın açılış gününde değerlendirmelerde bulunan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan MOSDER, 15 yıldır çok sayıda başarılı projeye imza attı. Yeni dönemde de yepyeni projeler geliştirerek, sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sektörde birlik ve beraberliğin ülke ekonomisini doğrudan güçlendireceğinden emin olarak MOSFED’e üyeliğimizi de gerçekleştirmiş olduk. Türkiye ekonomisinin gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arenada duyurmak amacıyla faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz” diye konuştu.

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