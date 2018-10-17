MORMAŞ'tan, 10 milyon liralık yatırım

BATTALGAZİ Belediyesi iştiraklerinden olan MORMAŞ, yaptığı 10 milyon TL'lik yeni bir yatırımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Battalgazi Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş (MORMAŞ), atıl durumda olan yaklaşık bin metrekare alanda kurduğu Yeni Kapı Üretim Tesisleri'nde günlük 100 kapı üretimi gerçekleştiriyor. İlk olarak atıl durumda bulunan bin metrekare alanda Yeni Kapı Üretim Tesisleri'ni oluşturmak için düzenleme yapan MORMAŞ, aldığı tutkal sürme makinası, soğuk pres makinası, profil çekme ve zımparalama makinası, profil sarma makinası, 45 derece kesim makinası, kol, kilit, menteşe delik makinası, kapı ebatlama makinası, pervaz yapıştırma makinası, merdaneli tutkal sürme makinası, kasa kilit karşılığı açma makinası, asansörlü ebatlama makinası, pvc kenar bant makinası, laminat kenar kesme makinası, ahşap seren çekme makinasının yanı sıra stokla birlikte toplamda 10 milyon TL'lik yatırımla hem ekonomiye hem de 35 yeni işçi alarak istihdama büyük katkıda bulundu. Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş tarafından hizmete sunulan Yeni Kapı Üretim Tesisleri'ni yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan 10 milyonluk yatırımın MORMAŞ'ın yaptığı kârın bir sonucu olduğunu belirterek, "Yeni hizmete giren Kapı Üretim Tesislerini MORMAŞ Genel Müdürümüz ve MORMAŞ çalışanlarımızla birlikte bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla buraya geldik. Buraya şu ana kadar bina hariç 5 milyon civarında yeni bir yatırım yapıldı. Bu tabi MORMAŞ'ın karının akabinde gelen bir sonuç. Şirketlerin bu son dönemde geriye ricat ettiği ve sermaye kaybı ve konkordato ilan ettiği bir süreçte MORMOŞ gibi bir şirketin 5 milyonluk yeni bir yatırım yapması ve günlük 100 kapasiteli yeni kapı üretim tesislerini oluşturması, bu anlamda takdire şayan bir hadisedir. Bu tesisler yaklaşık bir dönüm kapalı alan yerde bu hizmeti yürütüyor. Yani tüm bunları kümülatif olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık 10 milyonun üzerinde bir yatırım söz konusu oluyor. Dolayısıyla şu son ekonominin sıkıntılı olduğu süreçte şirketlerimizin böyle yeni yatırımlarına girişmesinde bu şirketlerimizin ne kadar doğru dürüst yönetildiğini ve ne kadar ideal bir yönetimin olduğunun en temel göstergesidir. Bu tesislerimizin başta MORMAŞ şirketimize, Malatya'mıza, Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabi bu şirketin bu aşamaya gelmesinde büyük gayret gösteren başta MORMAŞ'ımızın değerli genel müdürü ve ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

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