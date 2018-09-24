'Moral evi' projesi Türkiye'ye model olacak

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan 'Moral Evi Projesi' hayata geçirildi. Türkiye’de örnek olacak, alzheimer hastalarının kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi kuruldu. Hastalığı ilk ve orta düzeyde olan hastaların kabul edildiği merkezde, Alzheimer hastalığının ilerlemesinin durdurulması için Ahşap boyamadan, müzik dinletisine, zeka oyunlarına kadar birçok sosyal çalışmaların yanı sıra fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor.

Gaziantep’te yaşayan Alzheimer hastalarına sahip çıkan Büyükşehir, Moral Evi’nin kapısını 14 Mayıs’ta hastalara açtı. 36 Alzheimer hastasına hizmet veren merkez, hafta içi her gün 09.00-15.30 saatlerinde açık tutuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumsal sorunların çözümüne yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her şeyden önce şehri herkes için yaşanabilir kılmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu doğrultuda kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplar odaklı çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. ‘Kadın Dostu Kent’, ‘Çocuk Dostu Kent’, ‘Otizm Dostu Kent’, ‘Engelli Dostu Kent’ gibi birçok alanda projeleri hızlıca hayata geçirdik. Tabii yaşlılarımızı da unutmadık. Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Engelliler Daire Başkanlığı aracılığıyla engelli ve yaşlı bireylerimiz için önemli projelere ve çalışmalara imza attık. Yaşlılarımızı hayata bağlayacak merkezler, sosyal faaliyetler, bakım hizmetlerimizin yanı sıra çağımızın hastalığı Alzheimer konusunda da hem hastalarımızı hem de hasta yakınlarını rahatlatacak bir merkez ihtiyacı olduğunu tecrübe ettik. Alzheimer hastalarında görülen depresyon, kaygı-uyku bozukluğu, huysuzluk, hayaller, kafa karışıklığı, kişileri tanıyamama, yolunu bulamama gibi sorunlar özellikle hasta yakınlarında moral bozukluğu ve tükenmeye yol açabiliyor.Bu merkezle hasta yakınlarının üzerindeki yükü bir nebze olsun azaltmayı, onlara biraz nefes aldırmayı amaçlıyoruz. Merkezimizde Alzheimer hastası yakınlarına bakım konusunda bilgi vermek, uzman görüşlerine ulaştırmak, diğer hasta yakınlarıyla aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak ve onlara psikolojik destek sağlamak gibi önemli hizmetler sağlıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına bireysel ve grup terapileri gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızla zihinsel rehabilitasyon çalışmaları yaparak hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra toplumu bunama ve Alzheimer hastalıkları hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını da merkezimiz aracılığıyla yürütmekteyiz. Ayrıca merkezde hasta yakınlarının başvurusu ve yapılacak değerlendirmenin ardından kendilerine verilecek cihazla yakınlarını harita üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edebilecekleri bir sistem kurulacak. Hasta internet üzerinden izlenebilecek, bu sayede hem hasta olan kişi hem de hasta yakınları daha güvende hissedebilecekler. Ben Alzheimer Moral Merkezi ve burada görev yapan uzmanlarımızın bu hastalıktan mustarip olan bireyler ve yakınları için gerçek bir moral kaynağı ve dayanak olacağına yürekten inanıyorum. Sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğimizin eseri olan tüm hizmetlerimiz ve özellikle kişilerin hayatına böylesine olumlu dokunan çalışmalarımızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Alzheimer Moral Merkezimizin hizmet vereceği herkes için ve Gaziantep için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına uygun, bariyersiz bir yapı olarak yapılan Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde, ergoterapi alanı, uyku odası, mescit, toplantı salonu, hobi bahçesi, spor odası, müzik odasıyla el sanatları atölyesi kuruldu. Hem hasta hem de hasta yakınlarının kullanabileceği fiziksel aktivite alanı, içeride hastalar için yürüme tırabzanı, merkez içerisinde yürüyüş yolu, tam teçhizatlı acil müdahale odasının bulunduğu merkezde, Alzheimer hastaları için önem arz eden mavi ve turuncu renkler bina içerisinde kullanılarak hastalar için güvenli ortamlar oluşturuldu.

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