Mor pedallar Artvin'e ulaştı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla “El ele, elden ele 81 ile” sloganı ile başlattığı ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesi kapsamında bisikletçiler Artvin’e geldi.

19 Mayıs’ta Muğla’dan başlayan ve 30 Ağustos’ta yine Muğla’da sone ermesi planlanan proje kapsamında Trabzon-Rize il sınırında bayrağı devralan Funda Erdem Gökçelik, Artvin’de bayrağı Tuğçe Günay Yılmaz’a teslim etti. Gökçelik burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada proje kapsamında her ilde gönüllü kadınların il sınırında devraldığı bayrağı pedal çevirerek bir sonraki sonra ki il sınırına kadar taşıdığını söyledi.

Gökçelik, “Bende Rize bayraktarı olarak Trabzon il sınırından devraldığım bayrağı pedal çevirerek Artvin’de ki gönüllü arkadaşıma devrettim.Bizler, yani 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ilk kez ortak bir projenin bileşenleri olduk. İlk kez el ele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturduk. Böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluyum.” dedi.

Projenin amacının kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Gökçelik , “Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle dikkat çekiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı, çevresine örnek olacaktır. Egzoz gazı kirliliğine mahkum olmayı reddeden, toplumsal duyarlılık öneriyoruz herkese" diye konuştu.

Artvin’de bayrağı devralan Tuğçe Günay Yılmaz’da yola çıkarak devraldıkları bayrağı Kars ve Iğdır’a kadar taşıyacaklarını ifade ederek, bisiklet kullanımı dikkat çekmek için projeye katıldıklarını söyledi.

Artvin’de bayrağı devralan Tuğçe Günay Yılmaz, beraberindeki eşi Davut Yılmaz ve Gülcan Turan’la bayrağı teslim etmek için bisikletleriyle yola çıktılar. Bisikletçilere güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri de eşlik ediyor.