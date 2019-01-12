Mor Makas'ta 2'nci aşama başladı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin kadına yönelik şiddet ve çocuk gelinlere son vermek için hayata geçirdiği Mor Makas projesinde 2'nci aşama başladı. Kadın istihdamına yönelik 2'nci aşamada 14 Kadın Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde güzellik uzmanı eğitimi alıyor.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın 2016 yılında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde tanıtımını yaparak çalışmalarına başladığı 'Mor Makas' projesinde 2'nci aşamaya geçildi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'yla birlikte hayata geçirilen Mor Makas'ın ilk aşamasında Muratpaşa Belediyesi Al Yazma grubu, kuaförlere şiddete uğrayan kadınların sahip oldukları hakları anlattı. Kuaförlere, şiddetin neden olduğu morlukların makyajla kapatmamaları, çocuk yaşta evlenmeye zorlananlara gelin saçı yapmamaları gerektiği de anlatıldı. Projeyle Antalya'da 600 kuaför salonunun çalışanları konuyla ilgili eğitim aldı.

Projenin ikinci aşaması ise yine Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'yla birlikte kadınlarının meslek sahibi olmaları ve istihdam alanında yürütülüyor. Antalya'nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı bölgesi Yeşildere ve çevre mahallere yönelik çalışmalarını sürdüren Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde eğitim çalışmalarının başladığı projeyle kadınlar 3 aylık bir kursun ardından güzellik uzmanı sertifikası alacak.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'nın iş garantisi verdiği projenin ilk eğitim çalışmasında 14 kadın yer alıyor. Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Seval Özkaya (34), iktisat mezunun olduğunu ama kendi işinin sahibi olmak bu kursa katıldığını söyledi. Amacının bir kursu başarıyla tamamlayarak kendisine ait bir güzellik salonu açmak olduğunu anlatan Özkaya, “Bize bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür ederim" dedi.

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