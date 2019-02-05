'Mor Çığlıklar Sığınağı' prömiyere hazırlanıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TİYATRO Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TED-YAR DER) Tiyatro Topluluğu, yeni yılın ilk oyunu 'Mor Çığlıklar Sığınağı' adlı eseri mart ayında sahneye koyacak.

Adem Atar ile Ayşin Sümbül'ün oyunlaştırıp yönettiği 'Mor Çığlıklar Sığınağı' adlı eser, 'Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanıyor. Prova çalışmaları aralıksız devam eden oyun, 7 Mart Perşembe saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda prömiyer yapacak.

Eserde; 'Kadın Sığınma Evi'nde kalan çocuk gelinlerin, baba evinde ve evlilik yaşamlarında tacize uğramış, eşlerinden şiddet görmüş kadınların iç açıcı olmayan dramatik yaşam öyküleri dillendirilecek. 'Mor Çığlıklar Sığınağı'nda, izlenme rekoru kıran 'Eski Yol Arkadaşları' adlı eserin başrol oyuncusu Fatma Sönmez, Emine Atasoy, Karakurt, Hayriye Yalçın, Melike Doyuranlı, Birsen Şimşir, Maral Erdal, Serap Yaran, Hayal Akdağlı, Fatma Çelebi, Zehra Özer, Elif Beril Özavcı, Zafer Alpaslan, Soner Kolbüken, Mustafa Ayaz, Murat Kabaali, Eşref Ay rol aldı.

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