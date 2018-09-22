‘Moğollar’dan muhteşem konser

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde düzenlenen 2’nci Edebiyat Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin efsane grubu 'Moğollar' muhteşem bir konser verdi.

Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz ve Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da aralarında bulunduğu Anadolu rockun en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, Silifkeli hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı. Cem Karaca’nın her yaştan dinleyicinin bildiği 'Tamirci Çırağı', 'Resimdeki Gözyaşları' şarkılarını söyleyen oğlu Emrah Karaca dinleyicileri duygulandırdı. Moğollar’ın 'Dinleyiverin Gari' şarkısını çalmasıyla birlikte konsere gelenler yerlerinde duramayarak coşkuyla şarkıya eşlik etti.

İzleyicilerin de şarkılarına eşlik ettiği Cahit Berkay, "Silifke’ye gelmekten çok mutluyuz. Bizleri davet ederek en güzel şekilde ağırlayan Silifke Belediyesi yetkililerine ve Başkanımız Mustafa Turgut’a çok teşekkür ediyoruz. İnsanı, havası ve doğal güzellikleriyle eşi benzeri olmayan bir kentte yaşıyorsunuz. Bu güzelim memleketimize hep birlikte sahip çıkalım. 2’nci Edebiyat Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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